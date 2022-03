Οι Μπουλς θα πρέπει να αλλάξουν εικόνα κόντρα στις κορυφαίες ομάδες του ΝΒΑ, ενόψει των playoffs που έρχονται.

Οι Μπουλς πραγματοποιούν μια εξαιρετική σεζόν που τους φέρνει στην 4η θέση της Ανατολής αυτή τη στιγμή, έχοντας ίδιο ρεκόρ με τους 3ους Μπακς, από τους οποίους έχασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι ταύροι έχουν μεγάλα όνειρα και φιλοδοξίες για φέτος, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου. Ωστόσο θα πρέπει να γυρίσουν την κατάσταση και να παίξουν πολύ καλύτερα απέναντι στις 7 υπόλοιπες ομάδες του ΝΒΑ με το καλύτερο ρεκόρ.

Αυτή τη στιγμή το Σικάγο μετρά μόλις μία νίκη σε 14 ματς κόντρα σε αυτές τις ομάδες. Και σε ποιες αναφερόμαστε; Σε Σανς, Ουόριορς, Γκρίζλις, Τζαζ, Χιτ, Σίξερς, Μπακς.

ΝτεΡόζαν και ΛαΒίν, όπως και όλη ομάδα των Μπουλς φυσικά θα πρέπει να μάθει να αποδίδει καλύτερα σε συνθήκες πίεσης και απέναντι στους καλύτερους, αφού πλησιάζουμε και στην postseason. Γιατί έναν εκ των Χιτ, Σίξερς ή Μπακς θα συναντήσει σίγουρα στον δεύτερο γύρο των playoffs, ενώ αν με το καλό φτάσει στους τελικούς, εκεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου από τη Δύση θα βρεθεί μία εκ των Σανς, Ουόριορς και Γκρίζλις.

The Bulls are 1-13 vs the top 7 teams in the NBA this season. pic.twitter.com/yjcoaqv9X9