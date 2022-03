O εκπληκτικός Καμ Τζόνσον εκτέλεσε τους Νικς για το 115-114 με νικητήριο τρίποντο.

Πολ και Μπούκερ δεν έπαιζαν, όμως οι Σανς είχαν τον εκπληκτικό Καμ Τζόνσον. Ο περιφερειακός των ήλιων με τριποντάρα νίκης με ταμπλό, έγραψε το 115-114 και έριξε στο καναβάτσο τους Νικς.

Ο Τζόνσον ήταν και ο κορυφαίος του ματς με 38 πόντους και 9/12 τρίποντα, ενώ ο Πέιν βοήθησε πολύ με 17 πόντους και 16 ασίστ.

Στον αντίποδα ο Τζούλιους Ραντλ είχε 25 πόντους με 7 ριμπάουντ αλλά αποβλήθηκε, ο Μπάρετ μ'ετρησε 20 με ασίστ και ο Ρόμπινσον είχε17 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Στο 51-12 το Φοίνιξ, στο 25-38 η Νέα Υόρκη.

CAM JOHNSON BANK THREE FOR THE WIN 😱🔥 pic.twitter.com/Qr5qdsUdgm