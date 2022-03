Tζος Γκίντεϊ και Σκότι Μπαρνς αναδείχθηκαν rookies του μήνα στο ΝΒΑ μετά τις εμφανίσεις του τον Φλεβάρη.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις έκαναν οι Τζος Γκίντεϊ και Σκότι Μπαρνς μέσα στον Φλεβάρη. Αυτό ήταν αρκετό για να αναδειχθούν παίκτες του μήνα σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα. O γκαρντ των Θάντερ είχε 16.3 πόντους, 8.7 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ, ενώ ο φόργουορντ του Τορόντο μέτρησε 15.2 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και είχε 54% στα σουτ εντός πεδιάς.

Oι δυο τους διεκδικούν το βραβείο του rookie της σεζόν μαζί με τον Έβαν Μόμπλεϊ που είναι το φαβορί για το βραβείο και τον Κέιντ Κάνινγχαμ. Το γεγονός πως οι Καβς κάνουν καλύτερη σεζόν από τους υπολοίπους, δίνουν άλλο ένα... ατού στον Μόμπλεϊ.

Other nominees...



West: Jalen Green (HOU), Jonathan Kuminga (GSW) and Tre Mann (OKC)



East: Cade Cunningham (DET), Evan Mobley (CLE), Cam Thomas (BKN) and Franz Wagner (ORL) https://t.co/XvcSsWdQaG