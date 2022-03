Το NBA σταμάτησε κάθε εργασιακή σχέση με τη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι παύουν και οι μεταδόσεις των αγώνων.

NBA τέλος για τους Ρώσους! Η λίγκα σταμάτησε κάθε εργασιακή σχέση με τη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Το εμπάργκο περιλαμβάνει και τη μετάδοση αγώνων, αλλά και διάφορων άλλων τηλεοπτικών συμφωνιών.

Παράλληλα, οι πηγές του ΝΒΑ που επιβεβαίωσαν την είδηση, εξήγησαν ότι δεν υπάρχει κάποια πιθανή ημερομηνία για την άρση της απαγόρευσης.

NBA spokesperson tells @sbjsbd: "We have suspended our business activities in Russia.”



That includes activities related to content distribution such as digital and broadcast, per a source. There is no timeline on when business activities will resume in Russia, this person said.