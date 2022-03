Ο NBA Ιnsider και καλός φίλος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπράιαν Ουίντχορστ τόνισε πως πολλοί ειδικοί της λίγκας θεωρούν πως οι Λέικερς θα πρέπει να ανταλλάξουν τον Βασιλιά και τον Ντέιβις.

Καζάνι πο βράζει θυμίζουν οι Λέικερς μετά την ήττα από τους Πέλικανς. Είχαμε γιούχα σε Λεμπρόν, φάσεις για Shaqtin a Fool και αποχώρηση της Τζίνι Μπας από το γήπεδο. Βέβαια το πράγμα πήγε και παραπέρα, αφού ΛεΜπρόν και Αρίζα ζήτησαν από τους οπαδούς των λιμνάνθρωπων να σκάσουν.

Για το θέμα μίλησε ο ΝΒΑ Insider και καλός φίλος του Βασιλιά, Μπράιαν Ουίντχορστ που μετέφερε τη γνώμη πολλών ειδικών της λίγκας για τον Τζέιμς και τον Ντέιβις: «Ειδικοί της λίγκας με μεγάλη εμπειρία ανέφερε πως οι Λέικερς θα πρέπει να τους κανουν ανταλλαγή. Θα πρέπει να ανταλλάξουν τόσο τον ΛεΜπρόν όσο και τον Ντέιβις».

Πριν λίγες μέρες το Athletic ανέφερε πως ο ΛεΜπρόν έχει τόση δύναμη στα χέρια του στον οργανισμό των Λέικερς που δεν είχε ούτε ο θρύλος της ομάδας, ο άνθρωπος που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, ο Κόμπι Μπράιαντ.

Μένει να δούμε αν οι λιμνάνθρωποι θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το ρόστερ τους το καλοκαίρι που έρχεται, αποφασίζοντας να πορευτούν χωρίς τα δύο πιο βαριά χαρτιά τους.

