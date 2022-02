Λεμπρόν και Αρίζα άνοιξαν διάλογο με οπαδούς: «Τι ξέρετε εσείς από μπάσκετ; Σκάστε» (vid)

Η κατάσταση στους Λέικερς έχει ξεφύγει για τα καλά, με τους Λεμπρόν Τζέιμς και Τρέβορ Αρίζα να... ανοίγουν διάλογο με τους φίλους των Λέικερς που εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Πέλικανς και ενώ η ομάδα της Νέας Ορλεάνης είχε στήσει το... δικό της πάρτι στην «crypto.com Arena» του Λος Άντζελες, οι φίλοι των Λέικερς γιούχαραν την ομάδα τους ενώ η Τζίνι Μπας έφυγε από το γήπεδο μεσούσης της 3ης περιόδου, εμφανώς αγανακτισμένη!

Και να 'ταν μόνο αυτό; Λεμπρόν Τζέιμς και Τρέβορ Αρίζα άνοιξαν διάλογο με τους οπαδούς των Λέικερς, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να αποδοκιμάζουν: «Τι ξέρετε εσείς από μπάσκετ εκτός από το να μπαίνει η μπάλα στο καλάθι ή όχι; Σκάστε» ήταν η ατάκα του Λεμπρόν, ενώ ο Αρίζα έλεγε σε κάποιον: «Στα @@ μου τι είσαι. Είσαι σκύλα. Πώς το βλέπεις αυτό;»

LeBron & Trevor Ariza confronted LAKER FAN hecklers during their blowout loss to NOLA:



LeBron: “What do you know about basketball other than the ball going in or not? Shut yo a** up.”



Ariza: “I don’t give a fu** what you are! You a b*tch! How about that?”



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/xJ1lE229oJ