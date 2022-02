Όλα... λάθος στους Λέικερς με γιούχα σε Λεμπρόν, φάσεις για Shaqtin a Fool και αποχώρηση της Τζίνι Μπας από το γήπεδο (vids)

Τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα των Λέικερς εξέφρασαν τόσο οι φίλοι της ομάδας, όσο και η ιδιοκτήτρια Τζίνι Μπας η οποία αποχώρησε από το γήπεδο στην 3η περίοδο του αγώνα με τους Πέλικανς!

Σε... κρίση βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο!

Το γεγονός ότι βρίσκονται στην 9η θέση της Δύσης και... χαροπαλεύουν για να βρεθούν στο play in tournament αποτυπώθηκε και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Πέλικανς.

Το ένα λάθος διαδέχονταν το άλλο με αποτέλεσμα να γιουχάρει το κοινό στην «crypto.com Arena» και τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος προσπάθησε να πασάρει τη μπάλα αλλά δεν κατάφερε να βρει τον συμπαίκτη του. Ουσιαστικά η γιούχα δεν είχε ως αποδέκτη τον ίδιο τον Λεμπρόν όσο τα όσα έβλεπαν στο παρκέ!

Παράδειγμα; Και η φάση με τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν ο οποίος προσπάθησε με τη σειρά του να πασάρει αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να στείλει τη μπάλα στην εξέδρα, σε μια φάση την οποία έχει «λοκάρει» ήδη ο Σακίλ για το επόμενο Shaqtin A Fool.

Ε, πόσα να αντέξει να δει ακόμα η ιδιοκτήτρια της ομάδας; Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τζίνι Μπας αποχώρησε από το γήπεδο στα μέσα της 3ης περιόδου, με το σκορ να ήταν στο 78-53 υπέρ των Πέλικανς... Enough is enough που λένε και στο Λος Άντζελες...

Lakers fans booing LeBron after this turnover 😯 pic.twitter.com/KfcYGso6UE — NBACentral (@TheNBACentral) February 28, 2022

Η γιούχα για την πάσα του Λεμπρόν...

Ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν δεν κατάλαβε τι έκανε

Η αποχώρηση της Τζίνι Μπας