Ο Ντρέιμοντ Γκριν έπειτα από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού, φόρεσε ξανά τα μπασκετικά του και ακολούθησε την προπόνηση των Ουόριορς.

Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συμμετείχε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας του μετά τις αρχές Ιανουαρίου, από όταν και ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό χαμηλά στην μέση του.

Η αποθεραπεία του κράτησε για περισσότερο από ένα μήνα, ξεπερνώντας το timeline των «Πολεμιστών», με τον Γκριν να λείπει αρκετά από την ομάδα. «Είναι υπέροχο να έχεις την ενέργειά του πίσω στο γυμναστήριο, τη φωνή του» δήλωσε ο Στιβ Κερ μετά την προπόνηση.

Ο ίδιος δεν σταμάτησε να δουλεύει όλο το διάστημα της απουσίας του, περνώντας χρόνο στον γυμναστήριο, όπως αποκάλυψε: «Είμαι πιο δυνατός από ποτέ στη ζωή μου. Η πρόοδός μου ήταν τεράστια. Νομίζω, εδώ που είμαι σήμερα, αν ήξερες που ήμουν πριν από οκτώ εβδομάδες ή επτά εβδομάδες, είναι η μέρα με την νύχτα. Πέρασα έξι εβδομάδες καθισμένος στο γυμναστήριο, δουλεύοντας εκεί για τέσσερις, πέντε ώρες την ημέρα».

Η ακριβής ημερομηνία επιστροφής του στην αγωνιστική δράση δεν έχει καθοριστεί ακόμα, ωστόσο το γεγονός πως επέστρεψε στο γήπεδο αποτελεί μόνο του θετικό μήνυμα.

Draymond Green getting some shots up after practice today. Still no timetable for his return. pic.twitter.com/mynQujvr9w