Με δύο σημαντικές απουσίες, αυτές των Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν, θα αγωνιστούν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς απέναντι στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Ο Στεφ Κάρι και ο Ντρέιμοντ Γκριν θα χάσουν την εκτός έδρας αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στη Νέα Ορλεάνη, απέναντι στους Πέλικανς.

Ο Κάρι αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δικέφαλο στην ήττα από τους Ντάλας Μάβερικς, ενώ ο Γκριν έχει ένα πρόβλημα στο γοφό. Αυτό τον είχε αποτρέψει να αγωνιστεί και σε ένα ματς του Δεκεμβρίου.

Με τους Ουόριορς να επιλέγουν τη λύση της ξεκούρασης, αφού έχουν back 2 back αγώνες.

Εξάλλου, εκτός θα είναι και ο Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον με πρόβλημα στον αστράγαλο.

Το ματς με τους Πέλικανς είναι το τελευταίο στην εκτός έδρας περιοδείας των Ουόριορς, με το επόμενο να είναι εντός έδρας και κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, της αναμέτρησης που αναμένεται να επιστρέψει ο Κλέι Τόμπσον.

