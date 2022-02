Ο Γιάννης είχε 29 πόντους με 14 ριμπάουντ, αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Νετς. Δείτε τα καλύτερα του.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ματς των Νετς με τους Μπακς, επιτρέποντας στο Μπρούκλιν να αλώσει το Μιλγουόκι με 126-123.

Για τα ελάφια δεν έφταναν οι 29 πόντοι, τα 14 ριμπάουντ και οι 6 ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά έχασε το τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Ο Greek Freak τελείωσε την αναμέτρηση με 8/20 σουτ, 1/6 τρίποντα και 12/16 βολές, ενώ είχε και 4 λάθη στα 36 λεπτά που τον άφησε ο Μάικ Μπουντενχόλζερ στο παρκέ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές

Giannis picking up where he left off.



29 PTS | 14 REB | 6 AST pic.twitter.com/YDsm9ZG7iW