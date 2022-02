Ντράγκιτς: «Ήρθα στους Νετς λόγω Νας και επειδή θέλω πρωτάθλημα» (vid)

Ο Γκόραν Ντράγκιτς εξήγησε τους λόγους που διάλεξε τους Νετς.

Τον διεκδίκησαν αρκετές ομάδες, όμως ο Γκόραν Ντράγκιτς διάλεξε τους Νετς. Κάποτε είχε για μέντορα τον Στιβ Νας στο Φοίνιξ και τώρα τον έχει προπονητή. Ο Σλοβένος στάθηκε στους λόγους για τους οποίους επέλεξε το Μπρούκλιν και φυσικά η κουβέντα πήγε στον Καναδό προπονητή.

«Διάλεξα το Μπρούκλιν επειδή έχει μεγάλη ευκαιρία για να πάρει τον τίτλο, ειδικά αφού θα παίξω μαζί με τους Ίρβινγκ, Ντουράντ, Σίμονς και Όλντριτζ. Επίσης διάλεξα την ομάδα λόγω του Νας. Ο Στιβ ήταν ο μέντορας μου. Το να τελειώσω την καριέρα μου δίπλα στον Νας θα είναι υπέροχο», ήταν τα λόγια του Ντράγκιτς.

Συνεργάστηκαν από το 2008 μέχρι το 2012 στους Σανς και ο Σλοβένος έμαθε τα μυστικά της θέσης από τον πολύπειρο Νας, ένας από τους σπουδαιότερους point guards της ιστορίας.

“Steve was my mentor. ... To finish my career with [Nash] would be awesome.”



Goran Dragic on why he picked Brooklyn



