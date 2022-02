Οι Νάγκετς αποφάσισαν να προσφέρουν εγγυημένο συμβόλαιο στον ΝτεΜάρκους Κάζινς και όπως όλα δείχνουν ο παίκτης θα φορά την φανέλα τους μέχρι και το τέλος της σεζόν.

To Ντένβερ έγινε ο νέος σταθμός του έμπειρου σέντερ, όταν εκείνος αποδεσμεύτηκε από τους Μπακς μετά το σύντομο πέρασμά του αφού δεν κατάφερε να πείσει τα «ελάφια» πως αξίζει μία θέση στο ρόστερ τους.

Παρόλα αυτά, δεν συνέβη το ίδιο και με τους Νάγκετς. Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς μετέβη στην ομάδα με 10ήμερο συμβόλαιο προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του, κάτι που φαίνεται να το πέτυχε. Ο Boogie αναμένεται να υπογράψει εγγυημένη συμφωνία με το Ντένβερ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν έχοντας 8 παιχνίδια και μέσο όρο 6,1 πόντους και 6,3 ριμπάουντ.

Παρά την... αστοχία του, οι Νάγκετς τρέχουν το εκπληκτικό σερί 8-0 αήττητων αγώνων όσο εκείνος βρίσκεται στο παρκέ, κάτι που δεν αποκλείεται να συνέβαλε και στην απόφασή τους.

Sources: The Denver Nuggets are planning to sign center DeMarcus Cousins to a rest-of-season contract in the coming days. Cousins’ final 10-day expired over the weekend. He’s averaged 6.1 points and 6.3 rebounds with Denver, where he’s reunited with Michael Malone.