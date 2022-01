Όλα δείχνουν πως ο νέος σταθμός στην καριέρα του Κάζινς θα είναι οι Νάγκετς, με τον Αμερικανό σέντερ να υπογράφει 10ήμερο συμβόλαιο και να ενσωματώνεται άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς προσφάτως αποδεσμεύτηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι τον ενέταξαν στο ρόστερ τους προκειμένου να καλύψουν το κενό του χειρουργημένου Μπρουκ Λόπεζ. Σε 17 αναμετρήσεις με τα «ελάφια» μέτρησε 9.1 πόντους και 5.8 ριμπάουντ ανά αγώνα ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει μία μόνιμη θέση.

Ο 31χρονος σέντερ αναζήτησε τον νέο του σταθμό και βρισκόταν εδώ και δύο περίπου εβδομάδες σε συζητήσεις με τους Ντένβερ Νάγκετς για υπογραφή 10ήμερου συμβολαίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτει ο δημοσιογράφος του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, το ενδιαφέρον της ομάδας παίρνει πλέον μορφή, με τον Αμερικανό να υπογράφει άμεσα και να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/01).

