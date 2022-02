Οι Νάγκετς εντυπωσιάζουν από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα ο ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς εδώ και λίγο καιρό είναι παίκτης των Νάγκετς μετά το πέρασμα από τους Μπακς, οι οποίοι επέλεξαν να μην τον κρατήσουν.

Το Ντένβερ κάνει εντυπωσιακά πράγματα στα 8 ματς που ο Boogie έχει φορέσει τη φανέλα τους. Οι... σβόλοι είναι αήττητοι με ρεκόρ 8-0 όταν ο Κάζινς πατά παρκέ.

Βέβαια ο ίδιος σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσει την ευστοχία και τους μέσους όρους του. Ο Κάζινς μέχρι τώρα σουτάρει με το κακό 29% εντός πεδιάς και δεν έχει βρει το χέρι του. Μετρά 6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μέσο όρο τον Φλεβάρη, ενώ σε 6 ματς στον μήνα σουτάρει με 36%.

Το Ντένβερ ήθελε έναν ποιοτικό ψηλό εμπειρία για να δίνει τις απαραίτητες ανάσες στον υποψήφιο MVP και της φετινής σεζόν,Νίκολα Γιόκιτς και μένει να δούμε αν o Βoogie θα ανταποκριθεί σε αυτό τον ρόλο και θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα στα δύσκολα και κρίσιμα ματς των playoffs που έρχονται.

