Το ντεμπούτο του Μπεν Σίμονς τη φετινή σεζόν και με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς πλησιάζει άμεσα, με το ESPN να αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα θα φορτσάρει για να είναι έτοιμος.

Ο Μπεν Σίμονς δεν έχει αγωνιστεί δευτερόλεπτο αυτή τη σεζόν, περιμένοντας να γίνει ανταλλαγή. Αυτή έγινε την τελευταία στιγμή και πλέον φοράει τη φανέλα των Μπρούκλιν στη mega ανταλλαγή με τον Τζέιμς Χάρντεν.

Το ζητούμενο με την προσθήκη του Αυστραλού γκαρντ ήταν πότε θα ήταν έτοιμος να αγωνιστεί. Κάτι που όπως όλα δείχνουν πλησιάζει. Σύμφωνα με το ESPN το ντεμπούτο του για τη φετινή σεζόν και με το Μπρούκλιν θα γίνει σύντομα με αυτή την εβδομάδα, όπου το ΝΒΑ έχει... ρεπό μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής να είναι το «κλειδί».

Ο Σίμονς σκοπεύει να φορτσάρει για να επιστρέψει από τα ματς της επόμενης εβδομάδας.

