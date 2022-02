Κάρι: «Δεν μπορούσα να σταματάω να χαμογελάω» (vid)

Ο Στεφ Κάρι δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει. Προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε καταφέρει. Όχι τόσο για το βραβείο του MVP, αλλά για την παρουσία του στους 75 κορυφαίους όλων των εποχών.

Ο Στεφ Κάρι σμπαράλιασε κάθε προηγούμενη εμφάνιση. Μέτρησε 50 πόντους με 16 τρίποντα και αναδείχθηκε ο MVP του All Star Game στο Κλίβελαντ. Μόνο που για τον ίδιο τον Κάρι, μία άλλη στιγμή της βραδιάς ήταν εκείνη που δεν θα μπορέσει να ξεχάσει.

Ήταν η παρουσία του στην ομάδα των 75 κορυφαίων στην ιστορία του NBA. Με τον ίδιο να εξηγεί ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει και μάλλον δεν θα σταματήσει για καιρό. Βλέποντας τον εαυτό του δίπλα με εκείνους τους παίκτες που θαυμάζει και μεγάλωσε μαζί τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κάρι:

«Με πήγε πίσω, όταν μεγάλωνα και έβλεπα το παιχνίδι. Ήταν μία στιγμή, δεν θέλαμε να φύγουμε από τη σκηνή, απολάμβανα τη στιγμή. Ήμουν εγώ, ο Ουέιντ, ο Πολ, ο ΛεΜπρόν, ο Γιάννης και κάποιος άλλος ήταν εκεί, αναγνωρίζαμε πως είμαστε σαν παιδιά σε ένα ζαχαροπλαστείο, γελούσαμε με αυτό που συνέβαινε και με το κατόρθωμα που είχαμε πετύχει.

Κοιτούσαμε γύρω μας και βλέπαμε τους κορυφαίους όλων των εποχών που τους είχαμε ως πρότυπο. Δεν μπορούσα να σταματήσω να χαμογελάω. Καταλαβαίνεις και εκτιμάς την επιλογή σου, αλλά όταν βλέπεις τα ονόματα στη λίστα, αλλά όταν τους βλέπεις από κοντά και αισθάνεσαι την αύρα τους και όλα όσα έχουν κάνει για το παιχνίδι, είναι ξεχωριστό».

"I couldn't stop smiling."@StephenCurry30 on the childlike-excitement he and the other younger members of the #NBA75 Anniversary Team felt sharing the stage with so many legends tonight. pic.twitter.com/YyMHoNtGN3