Εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες θα είναι ο Κρις Πολ, κάνοντας τους Σανς να ανησυχούν.

Δεν είναι ευχάριστα τα νέα για τους Σανς. Ο Κρις Πολ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξί αντίχειρα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί σε 6-8 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως το Φοίνιξ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για τους επόμενους 1.5 - 2 μήνες. Οι ήλιοι ελπίζουν πως θα προλάβει την έναρξη των playoffs, αφού χωρίς τον CP3 είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Ο Πολ τους οργανώνει τέλεια και τους έχει πρώτους στη Δύση, ψάχνοντας για το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του.

