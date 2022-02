Ο Νίκολα Γιόκιτς γιορτάζει τα 27α γενέθλιά του. Και τα δύο αδέρφια, μαζί με τον πατέρα τους, ταξίδεψαν στο Κλίβελαντ για να του πουν τα χρόνια πολλά.

Τα αδέρφια του Νίκολα Γιόκιτς είναι πάντα στο πλευρό του. Ο Νεμάνια και ο Στράχινια, μαζί με τον μπαμπά της φαμίλιας, Μπράνισλαβ, βρέθηκαν στις κερκίδες του προπονητικού κέντρου των Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπου οι All Stars έκαναν την προπόνησή τους, ενόψει του αγώνα, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο σκοπός ήταν διπλός. Όχι μόνο να δουν από κοντά το καμάρι της οικογένειας Γιόκιτς να παίζει σε ακόμη ένα All Star Game, αλλά και αν του πουν από κοντά τα «χρόνια πολλά», με τον Νίκολα να γίνεται 27 ετών.

Δείτε το βίντεο:

The muscle is in the house!!



Love these guys. #JokicBrothers (and dad)#NBAAllStar @nuggets @AltitudeTV pic.twitter.com/XVkZGGd23C