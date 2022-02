Αντετοκούνμπο: «Αν δεν γίνω ο καλύτερος όλων, δεν με πειράζει» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει του All Star Game του Κλίβελαντ. Και μία ερώτηση ήταν αυτή που... έκλεψε την παράσταση. Αν τον ενδιαφέρει να γίνει ο καλύτερος όλων.

Η ερώτηση ήταν εξαιρετική. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού πρώτα έπαιξε με τον γιο του Λίαμ στο παρκέ, δεν αρνήθηκε να απαντήσει. «Σε ενδιαφέρει αν θα γίνεις ο καλύτερος όλων;», ήταν η απορία που εκφράστηκε από την πλευρά των δημοσιογράφων.

Με τον Giannis, αφού πρώτα θέλησε να ξεκινήσει με χιούμορ, δηλώνοντας κάτι σαν «όχι και τόσο», συνέχισε: «Προσπαθώ να κερδίσω ματς. Λέω το εξής, στο τέλος της ημέρας πρέπει να τρέξεις το δικό σου αγώνα και πρέπει να είμαι όσο καλύτερος μπορώ. Που θα με οδηγήσει αυτό, δεν το ξέρω. Δεν βλέπω τον Μάτζικ, τον Κέβιν Γκαρνέτ, τον Σκότι Πίπεν, τον Κέβιν Ντουράντ, τον ΛεΜπρόν και θα πω "ναι θέλω αυτό". Σκέφτομαι πως μπορώ να γίνω καλύτερος. Πώς μπορώ να ματσάρω τη δική μου προοπτική.

Όταν τελειώσω την καριέρα μου θέλω να κοιτάζω πίσω και να ξέρω ότι έχω δώσει τα πάντα. Και όπου με βγάλει. Ελπίζω να είμαι ένας από τους καλύτερους που έπαιξαν αυτό το παιχνίδι. Αλλά αν δεν είμαι, δεν με πειράζει, ξέρω ότι έχω δώσει τα πάντα. Είμαι μανιακός με το μπάσκετ, το ονειρεύομαι κάθε βράδυ. Στην αρχή δεν το ήξερα, αλλά μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να μελετήσω το μπάσκετ, τον τρόπο παιχνιδιού, να είμαι έτοιμος να παίξω, να προσέχω το κορμί μου».

Another thoughtful answer from @Giannis_An34 on legacy when asked if he cares about becoming the best ever: pic.twitter.com/bguYg9Nqf3