Aπό ρεκόρ σε ρεκόρ ο Λούκα Ντόντσιτς.

Έχει βαλθεί να βάλει τους Μάβερικς σε εξαιρετική θέση στα playoffs ο Λούκα Ντόντσιτς, αφού τον τελευταίο καιρό κάνει παπάδες. Απίθανος ήταν και κόντρα στους Πέλικανς και το κοντέρ έγραψε 49 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Με αυτήν την επίδοση έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 2 ματς που μέτρησε 45+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ μέσα σε ένα μήνα και ο πρώτος από τον Γενάρη του 1966 και τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Εκτός του Τσάμπερλεϊν στη λίστα βρίσκονται και ο Έλτζιν Μπέιλορ με τον Ουόλτ Μπέλαμι.

Ο Σλοβένος σταρ μετρά 27 πόντους με 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ φέτος, ενώ στον Φλεβάρη έχει 36.3 πόντους, 10.6 ριμπάουντ και 9.4 ασίστ μέσο όρο. Μέσα στο μήνα έχει μια 50άρα και τρεις 40άρες σε 8 παιχνίδια. Σε σχέση με τον Γενάρη ανέβασε τον μέσο όρο στο σκοράρισμα περίπου 10 πόντους, δείχνοντας πως πάει με... σπασμένα τα φρένα στο τελευταίο στάδιο της regular season. Μάλιστα μέσα στον Φλεβάρη σουτάρει με 43% στα τρίποντα και έχει οδηγήσει το Ντάλας σε 6 νίκες σε 8 ματς. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και οι Μάβερικς τρίβουν τα χέρια τους.

Μεγάλος Λούκα Ντόντσιτς, απόλαυση να τον βλέπεις να κάνει τα μαγικά του στο παρκέ και να μας δείχνει πόσο εύκολα είναι όλα αν έχεις ταλέντο και υψηλό μπασκετικό I.Q. Ο Σλοβένος θα ψάξει φέτος να περάσει για πρώτη φορά γύρο στα playoffs και το θέλει σαν τρελός, αφού στις δύο προηγούμενες σεζόν, οι Κλίπερς του είχαν κόψει τον δρόμο προς την διάκριση.

Μέχρι στιγμής δεν στοιχίζει η απουσία του Κρίσταπς Πορζίνγκις που έφυγε με ανταλλαγή για τους Ουίζαρντς

