NBA All Star Game 2022: Το πρόγραμμα του τριημέρου

Το All-Star Weekend του Κλίβελαντ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ και το Gazzetta σας βάζει στο κλίμα παρουσιάζοντας το πρόγραμμα που θα εξελιχθεί το ερχόμενο τριήμερο.

«Άρωμα» αστέρων, φώτα, κάμερες και η μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ είναι έτοιμη να θέσει την αφετηρία της! Ολόκληρο το ΝΒΑ και οι λάτρεις του αθλήματος θα δώσουν για ακόμη μία χρονιά το «παρών» πιστοί στις πιο αθλητικές παραδόσεις! Νέα ρεκόρ, θέαμα και διασκέδαση θα είναι στο παρακάτω πρόγραμμα με... έντονη την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και των αδερφών του Άλεξ και Θανάση.