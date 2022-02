Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρωταγωνίστησε στην πιο τρελή φάση της βραδιάς στο ΝΒΑ.

Ο σέντερ των Χιτ κάρφωσε ανενόχλητος ανάποδα, όμως έβγαλε τη μπάλα με το κεφάλι του από το καλάθι. Φυσικά το καλάθι έπρεπε να μετρήσει, ωστόσο η ταχύτητα της φάσης μπέρδεψε του διαιτητές και δεν το μέτρησαν. Ο Μπαμ γελούσε, αφού δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο δεν μέτρησε το εντυπωσιακό κάρφωμα του.

Δείτε έγινε με τον ψηλό του Μαϊάμι

Bam really head butted his own dunk out of the rim 😂



Should the refs have counted it? pic.twitter.com/FQ2X15lCoB