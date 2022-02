Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έδειξε την πίστη του στο Σακραμέντο και βίωσε την «προδοσία» των Κινγκς όταν τον οδήγησαν στους Ιντιάνα Πέισερς μέσω ενός τηλεφωνήματος.

Άλλη μία περίοδος trade και συλλογικών... συναλλαγών έλαβε τέλος και είχε τις γνωστές συγκινήσεις. Πέραν των δεδομένων και επιτακτικών μετακινήσεων, όπως εκείνη του Τζέιμς Χάρντεν στους Σίξερς (με τις σχέσεις του με το Μπρούκλιν να είναι σε κρίση) υπήρξαν και αυτές που προκάλεσαν έκπληξη.

Το trade του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στους Πέισερς δεν ήταν της ίδιας... δυναμικής του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ από το Πόρτλαντ, παρόλα αυτά λίγοι περίμεναν την συγκεκριμένη αποχώρηση από το Σακραμέντο. Και αυτό γιατί ο συνήθης «ύποπτος» Φοξ είχε βρει ένα ταίρι που αναλάμβανε στα δύσκολα και είχε προσφέρει μεγάλες εμφανίσεις στην ομάδα του.

Η συμφωνία μεταξύ των Πέισερς και των Κινγκς αφορούσε μία ανταλλαγή με φόντο (κυρίως) το μέλλον του Ντομάντας Σαμπόνις. Ο 25χρονος φόργουορντ μαζί με τους Τζέρεμι Λαμπ και Τζάστιν Χόλιντεϊ... προσγειώθηκαν στο Σακραμέντο, ενώ αντίθετη πορεία πήραν ο Χαλιμπέρτον με τους Μπάντι Χιλντ και Τρίσταν Τόμπσον.

To ποιος θα βγει κερδισμένος θα αποδειχθεί σε βάθος χρόνου- ή και όχι. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Χαλιμπέρτον ήταν διατεθειμένος να αποτελέσει σύμβολο για τους... βασιλιάδες και μία τέτοια κίνηση από πλευράς Σακραμέντο μόνο «προδοσία» μπορεί να θεωρηθεί. Έστω και αν στο δυναμικό τους προστέθηκε ένας All-Star παίκτης.

Ο πρώτος καιρός στους Κινγκς και η εξέλιξη

H ιστορία του με τους Κινγκς ξεκινά από την ημέρα που εκείνοι επέλεξαν να ακουστεί το όνομά του στο Νο12 του draft pick το 2020. Άντονι Έντουαρντς, Ουάισμαν και ΛαΜέλο Μπολ τράβηξαν τα… φώτα, την ώρα που ο Χαλιμπέρτον ξεκινούσε τα όνειρα. Και τα όνειρα είχαν ουσία όσο εκείνος βρισκόταν στο παρκέ. Τις πρώτες 40 ημέρες «έπιασε» την πρώτη διάκριση.

Ήταν ο καλύτερος νέος της Δύσης και δικαίωνε το Σακραμέντο για την επιλογή του. Την rookie του χρονιά στο ΝΒΑ ξεκίνησε τους πρώτους 25 αγώνες με 49.8% στο τρίποντο και 12.4 πόντους ανά αγώνα για να φτάσει στο τέλος της σεζόν με 58 αγώνες… παρακαταθήκη, έχοντας 13 πόντους, 5.3 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ένας τραυματισμός στο αριστερό γόνατο τον Μάιο τον κράτησε μακριά από το παρκέ για ένα διάστημα, ωστόσο εκείνος επέστρεψε με την ίδια ορμή. Είχε συμβιβαστεί απόλυτα με τον ρόλο του πίσω από τον Φοξ στον άσσο και έμοιαζε να ήθελε μόλις μερικά λεπτά στο γήπεδο για να βγάλει τον καλό του εαυτό.

Την φετινή σεζόν όλα έμοιαζαν πιο εύκολα και όσο το Σακραμέντο προσπαθούσε να βρει ρυθμό, ο Χαλιμπέρτον έδινε… το κάτι παραπάνω. Ο 21χρονος γκαρντ που «μάγεψε» στο Παγκόσμιο Κ19 του Ηρακλείου με τις ΗΠΑ -λίγα χρόνια πριν, ήταν από τους κύριους λόγους που η πρώην (πλέον) ομάδα του βρέθηκε στο τροχιά play-in και ανέπτυξε τις ελπίδες της για ανάκαμψη.

Μέσα από 51 αναμετρήσεις, έχει καταφέρει να βρεθεί ουκ ολίγες φορές στα Top plays της βραδιάς, έχει μπει σε ένα κλειστό… κλαμπ με τους Ντόντσιτς, Γιανγκ και Γκάρλαντ μοιράζοντας 17 ασίστ σε ένα ματς, ενώ ήταν ο κορυφαίος στη νίκη επί των Νετς. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν το trade του.

Η πικρία του trade και το νέο περιβάλλον

Τρία τηλεφωνήματα. Καμιά...100αριά λέξεις και ένα ευχαριστώ. Η παραπάνω πρόταση μπορεί μέσες άκρες να περιγράψει όχι απλά τον τρόπο που οι Κινγκς αποφάσισαν να ανταλλάξουν έναν από τους καλύτερους παίκτες που διέθεταν, αλλά και το πώς θα το επικοινωνήσουν στον ίδιο.

Το ενδιαφέρον για τον Σαμπόνις έγινε γνωστό ξαφνικά. Ο Χαλιμπέρτον αποκάλυψε ότι έμαθε πως γίνεται ανταλλαγή ένα πρωί μέσα σε μισή ώρα! Αρχικά, ο ατζέντης του άναψε τα πρώτα «λαμπάκια» και έπειτα ο GM των «βασιλιάδων» φρόντισε με απλές λέξεις να του στερήσει την επιλογή. «Γεια σου φίλε, απλά ήθελα να ξέρεις ότι κάναμε μία ανταλλαγή και θα σε στείλουμε στην Ιντιάνα, σου εύχομαι καλή τύχη».

Και ντύνεται στα χρώματα των Πέισερς. Σε χρόνο που δεν πρόλαβε καν να φανταστεί. Ο Χαλιμπέρτον λίγες ημέρες μετά αποκαλύπτει πως «Έκλαψα πάρα πολύ. Σας διαβεβαιώ πως αν κάνατε μία ψηφοφορία στα αποδυτήριά μας για το ποιος θέλει να μείνει πολλά χρόνια στο Σακραμέντο, όλοι θα έλεγαν εμένα».

Δεν έκρυψε την επιθυμία του να γίνει ένας νέος C-Webb, 21 χρόνων άλλωστε δικαιούσαι να φτάνεις μέχρι εκεί. «Ήθελα να είμαι από εκείνους που γίνονται draft σε μία ομάδα και φτιάχνουν την δική τους ιστορία».

Το legacy αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σε ένα νέο περιβάλλον. Μερικές χιλιάδες μίλια πιο πέρα με τους Πέισερς και τον Ρικ Καρλάιλ να κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή προτού προστεθεί ο Λανς Στίβενσον για να… απογειώσει την τρέλα της Ιντιάνα. Η κίνηση των Πέισερς χάνοντας τον Σαμπόνις έχει αφετηρία το restart. Η ομάδα βρίσκεται στο 19-39 της Ανατολής και μπορεί το ντεμπούτο του Χαλιμπέρτον να μην συνδέθηκε με νίκη, είχε όμως τον ίδιο στους 23 πόντους και λίγο αργότερα έφτασε να μοιράζει 16 ασίστ.

Ακόμη και όταν η Ιντιάνα βρέθηκε στο Fiserv Forum αντιμέτωπη με την...50άρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εκείνος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο παρκέ. Η «προδοσία» του Σακραμέντο λειτούργησε ως κίνητρο και ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον άλλαξε στρατόπεδο θέλοντας να αποδείξει πως το ταβάνι του είναι ακόμη ψηλότερα.