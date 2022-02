Ο Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς και ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν των Σικάγο Μπουλς αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ, σε Δύση και Ανατολή, αντίστοιχα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μέτρησε 43 πόντους, 10.3 ριμπάουντ και 8.3 ασίστ στα τρία ματς των Ντάλας Μάβερικς αυτή την εβδομάδα (ρεκόρ 2-1), με τον Σλοβένο γκαρντ να κερδίζει τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη στη Δύση.

Στην Ανατολή, κορυφαίος αναδείχθηκε ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Ο γκαρντ των Σικάγο Μπουλς είχε 36.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 55.9% στα σουτ. Σε τέσσερις αγώνες οι Μπουλς είχαν ρεκόρ 3-1.

Dallas Mavericks guard Luka Dončić and Chicago Bulls guard/forward DeMar DeRozan, have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 17 of the 2021-22 season (Feb. 7 - 13). pic.twitter.com/Ip9EDsJSqW