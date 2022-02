Αντετοκούνμπο για Ιμπάκα: «Θα βοηθήσει πολύ, είναι έτοιμος» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην απόκτηση του Σερζ Ιμπάκα από τους Μπακς.

Οι Μπακς πήραν λίγες ώρες πριν την trade deadline τον ψηλό που έψαχναν εδώ και χρόνια για να βοηθήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη ρακέτα, παίρνοντας τον Σερζ Ιμπάκα.

Για τον πρωταθλητή με τους Ράπτορς το 2019, μίλησε ο Greek Freeak και τόνισε πως θα βοηθήσει. «Θα μας πολύ βοηθήσει. Θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας και της προσπάθειας για τους στόχους που έχουμε. Είναι έτοιμος»

Από την πλευρά του ο Ιμπάκα είπε: «Χάρηκα πολύ όταν έμαθα πως θα πάω στους Μπακς. Μιλάμε για τους πρωταθλητές. Τους έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια και μου αρέσει ο τρόπος που παίζουν, ειδικά στην άμυνα. Θθα ταιριάξω τέλεια στην ομάδα. Ο Γιάννης είναι ένας από τους rim protectors. Αυτό μου αρέσει να κάνω κι εγώ και θα είναι ωραίο να παίζουμε μαζί».

"It's a perfect fit for me." pic.twitter.com/pgMTXmaIzz