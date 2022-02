Ο Γκόραν Ντράγκιτς είναι περιζήτητος στην αγορά του ΝΒΑ.

Λίγες ώρες έχουν περάσει από τη στιγμή που ο Γκόραν Ντράγκιτς κατέληξε στους Σπερς με ανταλλαγή, όμως δεν φαίνεται να μένει στο Σαν Αντόνιο.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Σλοβένος γκαρντ θα φύγει με buyout και Λέικερς, Κλίπερς, Μπακς, Μπουλς, Νετς και Ουόριορς αναμένεται να δώσουν μάχη για την απόκτηση του.

Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 5 ματς με 8 πόντους και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο. To 2020 ήταν εκ των πρωταγωνιστών των Χιτ στην πορεία μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ στη φούσκα του Ορλάντο.

O Γκόραν είναι περιζήτητος, αφού μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική λύση στο rotation των ομάδων στην περιφέρεια.

