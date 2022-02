Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς εξήγησε για ποιο λόγο απάντησε με τον πανηγυρισμό του σε φίλο των Σέλτικς.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Σέρβος στο ματς των Σέλτικς με τους Χοκς. Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ευστόχησε σε τρίποντο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και έκανε μια χειρονομία με το δάχτυλο του σε ένα φίλαθλο των Κελτών, κάνοντας του νόημα πως δεν τον ακούει.

Μετά το τέλος του ματς εξήγησε τον λόγο που προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση.

«Συνήθως δεν κάνω tweet, αλλά θα υπάρξει καλύτερη εξήγηση γιατί ήταν αστείο. Ένας οπαδός των Σέλτικς, όταν κατέβαινα το παρκέ, με ρώτησε πώς προφέρεται το όνομά μου. Μπορώ να μαντέψω ότι τώρα ξέρει», έγραψε στο twitter.

Δείτε τι έγινε

Usually don’t tweet, but this one needs better explanation cause it’s really funny! Celtic fan asked me running down the court: “Hey Bogi, how you pronounce your name?”

So I guess he knows now! Lol 😁 #trashtalk #fans #loveit https://t.co/QQiDqeeKWg