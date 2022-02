Βόγκελ: «Ο ΛεΜπρόν είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών»!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ σε regular season και playoffs, προσπερνώντας τον Καρίμ Αμντούλ - Τζαμπάρ και ο Φρανκ Βόγκελ εκθείασε τον King.

Ο King Τζέιμς έφτασε τους 44.152 πόντους στο ματς με τους Ουόριορς κι έτσι πάτησε άλλη μια κορυφή στην σπουδαία διαδρομή του στο μπάσκετ, μετρώντας 36.519 πόντους στη regular season και 7.631 στα playoffs, αφήνοντας πίσω του τον άρχοντα της ραβέρας, Καρίμ Αμντούλ - Τζαμπάρ.

«Ο ΛεΜπρόν σημειώνει διαρκώς νέα milestones. Για μένα, είναι ο κορυφαίος παίκτης ever. Οι φίλοι των Λέικερς είναι τυχεροί που τον βλέπουν με τη φανέλα της ομάδας τους. Ακόμα πιστεύω πως θα μας οδηγήσει σε σπουδαία πράγματα φέτος» ανέφερε ο προπονητής των Καλιφορνέζων, Φρανκ Βόγκελ για το νέο επίτευγμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι Καλιφορνέζοι βρίσκονται στην 9η θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 26-31 και ο King μετράει φέτος 29 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ μ.ό.



Frank Vogel on LeBron passing Kareem's points record:



“He hits milestones every X amount of games. ... To me, he’s the greatest player ever to play, and Lakers fans are lucky to have him in a Lakers uniform. ... I still believe he’s going to lead us to great things this year.”