Ο Πατ Κόνατον υπέστη κάταγμα στο δεξί χέρι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Σανς, προκαλώντας προβληματισμό στους Μπακς ενόψει της συνέχειας.

Οι Μπακς ηττήθηκαν στο Φοίνιξ από τους Σανς και υποχώρησαν στην τέταρτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή ωστόσο άπαντες προβληματίζονται για τον τραυματισμό του Πατ Κόνατον, ο οποίος αποχώρησε από το ματς και η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για κάταγμα στο δεξί χέρι.

Πλέον παραμένει άγνωστο το διάστημα αποχής του 29χρονου γκαρντ-φόργουορντ, ο οποίος φέτος μετράει 10.2 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 4.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ό., σουτάροντας με 47.3% εντός πεδιάς και 41.3% στο τρίποντο σε 53 συμμετοχές. Κι όλα αυτά μετά από τη λήξη της trade-deadline, όπου οι Μπακς έστειλαν στους Κινγκς τον Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Σερτζ Ιμπάκα.

Per @BucksPR, Pat Connaughton has a right fourth metacarpal fracture and he will be out for the rest of the night.