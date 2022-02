Οι τελευταίες ώρες της NBA Trade deadline θα κρίνουν αν ο Τζέιμς Χάρντεν αλλάξει, ξανά, ομάδα. Προς το παρόν, ο Χάρντεν επιθυμεί να φύγει, αλλά δεν θέλει να ζητήσει ξανά ανταλλαγή!

Ένα επεισόδιο θα ολοκληρωθεί, με κάποιο τρόπο, σε λίγες ώρες. Αν ο Τζέιμς Χάρντεν μείνει στους Μπρούκλιν Νετς, η ιστορία θα έχει μπόλικο... ψωμί. Αν αναχωρήσει για τη Φιλαντέλφια, θα διαθέτει μία φρέσκια ιστορία.

Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι ο Χάρντεν δεν θέλει να μείνει στο Μπρούκλιν. Μόνο που, σύμφωνα με το ESPN, δεν θέλει να απαιτήσει μία ανταλλαγή, κάτι που είχε ήδη κάνει στο Χιούστον, σκεπτόμενος τις αντιδράσεις των φιλάθλων!

Όπως και να έχει, οι general managers των δύο ομάδων, ο Ντάριλ Μόρεϊ των 76ερς και ο Σον Μαρκς των Νετς δεν έχουν εμπλακεί ακόμη σε συζητήσεις. Κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα, χωρίς ωστόσο να είναι δεδομένη και η συμφωνία, αφού και οι δύο ομάδες φαίνεται να σκέφτονται το ρίσκο που εμπεριέχει μία συμφωνία για τον Χάρντεν.

ESPN Sources: Although Brooklyn Nets guard James Harden wants a trade to the Philadelphia 76ers, he has resisted making that formal request out of fear of the public backlash that would come with asking out of a second franchise in consecutive seasons. https://t.co/My5XljBlI1