Μπράντον Ίνγκραμ και Πασκάλ Σιάκαμ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Πολυτιμότεροι παίκτες για την δυτική και ανατολική περιφέρεια στο ΝΒΑ την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν δύο φόργουορντ. Εντυπωσιακοί οι Μπράντον Ίνγκραμ και Πασκάλ Σιάκαμ στα τελευταία παιχνίδια των Πέλικανς και Ράπτορς.

Ο άσσος των Πέλικανς έκανε το step up για την ομάδα του, η οποία πέτυχε 3 νίκες σε 4 αναμετρήσεις. Ο Ίνγκραμ είχε 27.3 πόντους με 9.3 ασίστ και 1.7 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Από την άλλη, ο σταρ των Ράπτορς, Σιάκαμ, σημείωσε double-double στην στατιστική ανά αγώνα έχοντας 24.8 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και το συνδύασε με 4.8 ασίστ για τις 4 νίκες του Τορόντο σε ισάριθμους αγώνες.

New Orleans Pelicans forward Brandon Ingram and Toronto Raptors forward Pascal Siakam, have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 16 of the 2021-22 season (Jan. 31 - Feb. 6). pic.twitter.com/x3qQpbPiu5