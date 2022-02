Γνωστοί έγιναν οι αντικαταστάτες των Κέβιν Ντουράντ και Ντρέιμοντ Γκριν που δεν θα λάβουν μέρος στο All Star Game. ΛαΜέλο Μπολ και Ντεζούντε Μάρεϊ οι επιλογές.

Ήταν γνωστό πως ο Κέβιν Ντουράντ βρισκόταν ένα βήμα πριν χάσει το δεύτερο σερί All Star Game. Τώρα γίνεται και επίσημο, με τον Άνταμ Σίλβερ να ανακοινώνει τα νέα ονόματα στη λίστα της μεγαλύτερης γιορτής του μπάσκετ.

Ο σταρ των Νετς ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως και ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος απουσιάζει καιρό από τις υποχρεώσεις των Ουόριορς.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ είχε δηλώσει πως αναμένεται η λίγκα να προχωρήσει στις αντικαταστάσεις τους. Κάτι που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (07/02). Ο ΛαΜέλο Μπολ των Χόρνετς και ο Ντεζούντε Μάρεϊ των Σπερς αναμένεται να ζήσουν το όνειρο του All Star στο Κλίβελαντ και θα τεθούν στην διάθεση των αρχηγών που θα επιλέξουν τις ομάδες τους.

Charlotte Hornets guard LaMelo Ball and San Antonio Spurs guard Dejounte Murray have been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacements for the 2022 NBA All-Star Game.



