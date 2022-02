Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ολοκλήρωσαν την απόκτηση του Κάρις ΛεΒέρτ από την Ιντιάνα, στέλνοντας στους Πέισερς τον Ρίκι Ρούμπιο και draft picks!

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θα παραταχθούν ενισχυμένοι στο υπόλοιπο της σεζόν, αποκτώντας μέσω trade τον Κάρις ΛεΒέρτ από τους Πέισερς!

Οι Καβς βρίσκονται στην τέταρτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή και θέλουν να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται τη φετινή σεζόν, αποκτώντας τον ΛεΒέρτ που φέτος μετράει 18.7 πόντους, 4.4 ασίστ, 3.8 ριμπάουντ και 0.9 κλεψίματα σε 39 συμμετοχές στη regular season μαζί με ένα 2022 draft pick β' γύρου.

Στο μεταξύ, η Ιντιάνα απέκτησε τον Ρίκι Ρούμπιο που δεν πρόκειται να αγωνιστεί φέτος και θα βγει στην free agency το καλοκαίρι μαζί με ένα προστατευμένο 2022 draft pick α' γύρου, ένα 2002 draft pick β' γύρου μέσω Χιούστον και ένα 2027 drat pick β' γύρου μέσω Γιούτα!



Full trade: Indiana sends Caris LeVert and a 2022 second-round pick via Miami to Cleveland for Ricky Rubio, lottery-protected 2022 first-round pick, 2022 second-round pick via Houston and a 2027 second-round pick via Utah, per sources.