Το άστοχο σουτ του Ράσελ Ουέστμπρουκ έγινε η αφορμή για να δεχθεί... τα πυρά από το κοινό που βρισκόταν στις εξέδρες στην αναμέτρηση με τους Νικς.

Οι Λέικερς κατάφεραν να ανατρέψουν το άσχημο ξεκίνημα απέναντι στους Νικς και να πάρουν τελικά τη νίκη στην παράταση με 122-115. Σε αυτήν την προσπάθεια, η βοήθεια του Ουέστμπρουκ δεν έφτασε και στα... υψηλότερα επίπεδα. Το κάθε άλλο!

O Russ αδυνατεί να βρει ρυθμό στις εμφανίσεις του και διανύει μία μακρά περίοδο ντεφορμαρίσματος. Σε ακόμη μία βραδιά με την φανέλα των Λέικερς βρέθηκε σε χαμηλές «πτήσεις» και σημείωσε άσχημες επιδόσεις για την καριέρα του.

Έμεινε στους 5 πόντους με 1/10 σουτ εντός παιδιάς και 0/3 τρίποντα σε 29 λεπτά. Είναι οι λιγότεροι πόντοι που έχει σκοράρει ο ίδιος από το 2011 σε αγώνες που μετά 25 λεπτά συμμετοχής και πάνω.

Οι φίλοι των Λέικερς, ωστόσο, δεν του... χαρίστηκαν! Στην δεύτερη κιόλας περίοδο και με τους Νικς να έχουν ξεφύγει στο σκορ, ο Ουέστμπρουκ αστόχησε σε προσπάθειά του να σκοράρει με αποτέλεσμα να δεχτεί τα γιουχαρίσματα από το κοινό που παρακολουθούσε το παιχνίδι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Russell Westbrook was booed by Lakers fans after this missed shot off the glass… 😳



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/wbdS6MkDL6