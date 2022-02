Το παρκέ του All Star Game στο Κλίβελαντ θα αποτυπώνει όχι μόνο την ιστορία της πόλης. Αλλά και την επέτειο των 75 ετών από την ίδρυση του ΝΒΑ!

Το χρώμα του παρκέ παραπέμπει σε αυτό των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Και γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, το σχήμα του διαμαντιού έρχεται για να θυμίσει σε όλους την 75η σεζόν του ΝΒΑ! Το φετινό All Star Game θα είναι ξεχωριστό από όλες τις απόψεις.

Από τα νέα τρόπαια για τους νικητές των διαγωνισμών και του MVP, στα δακτυλίδια των παικτών και στο παρκέ της έδρας των Καβαλίερς.

Το logo του NBA για την 75η σεζόν θα υπάρχει και στις δύο ρακέτες, ενώ τρία μεγάλα αστέρια συμβολίζουν τις προηγούμενες - και σημαδιακές - φορές που το All Star Game έγινε στο Οχάιο: Το 1981 στην 35η σεζόν και το 1997 στην 50ή σεζόν! Αλλά και αυτή του 2022 στο κέντρο του γηπέδου.

The #NBAAllStar 2022 court honors the league’s 75th Anniversary Season alongside the city of Cleveland and its rich history. Design details include the following: pic.twitter.com/21Pf5VhqzH