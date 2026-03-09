Ο Άντριου Γκάουντλοκ ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο, μετά το «διαζύγιο» του με τον Κολοσσό.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ βρήκε ομάδα στην Κύπρο και ανακοινώθηκε άμεσα, μετά το «διαζύγιο» με τον Κολοσσό. Ο Αμερικανός γκαρντ που είχε αποδεσμευθεί πριν από λίγο καιρό, παρέμεινε στο «σμαραγδένιο νησί» για λίγο διάστημα και στη συνέχεια βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του που είναι το ΑΠΟΕΛ.

Η Κυπριακή ομάδα είναι στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα με ρεκόρ 10-8 και θέλει να βελτιώσει την θέση της. Η εμπειρία και η ποιότητα του Γκάουντλοκ είναι δεδομένη και αναμένεται να συμβάλλει καταλυτικά στην υλοποίηση των στόχων της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κυπριακής ομάδας αναφέρει:

«O ΑΠΟΕΛ Καλαθόσφαιρα ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού καλαθοσφαιριστή Άντριου Γκάουντλοκ, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των guard της ομάδας μας.

Ο Γκάουντλοκ έχει ύψος 1,91μ., κατάγεται από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών και αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα έμπειρο και ποιοτικό παίκτη, με σημαντικές παραστάσεις τόσο στο NBA όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Στην καριέρα του στο NBA κατέγραψε 48 συμμετοχές με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε ομάδες της EuroLeague όπως την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Αρμάνι Μιλάνο. Το 2015 έφτασε μέχρι το EuroLeague Final Four, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η προσθήκη του Άντριου Γκάουντλοκ αναμένεται να προσφέρει ποιότητα, εμπειρία και επιθετική δύναμη στην ομάδα μας ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων.

Καλωσορίζουμε τον Άντριου Γκάουντλοκ στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».