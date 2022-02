Ο Πάου Γκασόλ όπως ανακοίνωσε στον λογαριασμό του έγινε μέρος της μεγαλύτερης χορηγίας στο WNBA, όπου συγκεντρώθηκαν 75 εκατομμύρια δολάρια με στόχο την ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών στην Αμερική.

Η θρυλική μορφή του μπασκετικού κόσμου μπορεί να έχει αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση, αλλά εξακολουθεί να δραστηριοποιείται και σε νέους τομείς του αθλήματος. Έχοντας ως φόντο το όραμα του Κόμπι Μπράιαντ να εξελίξει την Λίγκα του WNBA, στην οποία είχε όνειρο να πρωταγωνιστήσει η μικρή του κόρη Τζίτζι, ο Πάου Γκασόλ αποφάσισε να γίνει κομμάτι στην προσπάθεια ανάπτυξης του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.

Έτσι, έγινε ένας από τους δεκάδες επενδυτές που συγκέντρωσαν το ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα αξιοποιηθούν για την σταδιακή και μακροπρόθεσμη εξέλιξη και μετασχηματισμό του WNBA. O ίδιος έσπευσε να το ανακοινώσει μέσα από τον λογαριασμό του στα social media γράφοντας:

«Ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχω σε μια απίστευτη ομάδα επενδυτών στη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου στην ιστορία του γυναικείου αθλητισμού και θα συμβάλω στο λαμπρό μέλλον του WNBA».

Στην επένδυση αυτή, ενεπλάκη επίσης και η εταιρία αθλητικών Nike, ο επίσης πρώην NBAer Μπαρον Ντέιβις, αλλά και ιδιοκτήτες ομάδων τόσο του WNBA όσο και του ΝΒΑ.

Excited to join an amazing group of investors in the largest capital raise in the history of women's sports, and to contribute to the bright future of the @WNBA! 📈👏🏼https://t.co/U1jTfQydkb