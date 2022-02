O Τζέισον Τέιτουμ πετώντας ένα μπουκάλι με σκόνη στο παρκέ, έριξε και στα παπούτσια ενός θεατή στις μπροστινές σειρές και του... έταξε να του δώσει δικά του σε επόμενο αγώνα.

Οι... παράπλευρες απώλειες είναι ό,τι ακριβώς μπορεί να χαρακτηρίσει το «περιστατικό» από τα νεύρα του Τζέισον Τέιτουμ. Ο σταρ των Σέλτικς είδε τον ΛαΜέλο Μπολ να του παίρνει την διεκδικούμενη μπάλα δίνοντας την κατοχή στους Χόρνετς.

Όντας εκνευρισμένος, βρήκε μπροστά του ένα μπουκάλι με σκόνη και το πέταξε στο παρκέ. Βέβαια ήταν αρκετά κοντά στο κοινό και την μπροστινή σειρά με αποτέλεσμα ένας φίλος της ομάδας βλέπει τα παπούτσια του να... αλλάζουν χρώμα.

Το βίντεο έγινε viral και μόλις το αντιλήφθηκε ο Τέιτουμ θέλησε να διορθώσει το λάθος του με τον πιο σωστό τρόπο: «Δικό μου λάθος αδερφέ (γέλια)... Δικό του ένα ζευγάρι αθλητικά στον επόμενο αγώνα που θα έρθει».

My bad bro lol….. Pair of game kicks for the next game he comes to https://t.co/IE4iiMwUbd