Οι Χιτ θα έπαιρναν τη νίκη κόντρα στους Ράπτορς, αν ο Έρικ Σποέλστρα δεν βιαζόταν να καλέσει timeout.

Oι Ράπτορς έφυγαν με το διπλό από το Μαϊάμι μετά από τρία έξτρα πεντάλεπτα, σε ένα ματς που θα μπορούσαν να το πάρουν οι Χιτ από τη δεύτερη παράταση.

Ο Έρικ Σποέλστρα πήρε το χειρότερο timeout της σεζόν κα στέρησε τη νίκη στην ομάδα του. Με το σκορ στο 114-114, ο Βίνσεντ είχε τη μπάλα και έτρεχε στον αιφνιδιασμό, όμως ο προπονητής του αποφάσισε να καλέσει timeout στα 1.7 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ο παίκτης του ευστόχησε σε τρίποντο που θα έδινε το ματς στην παρέα του Μπάτλερ.

Στη συνέχεια ο Χίρο μετά το timeout αστόχησε, οδηγηθήκαμε στην τρίτη παράταση και εκεί οι Καναδοί πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Βέβαια πολλοί θα πουν πως ο Σποέλστρα καλά έκανε με το timeout για να σχεδιάσει καλύτερα την τελευταία επίθεση, αλλά σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει.

