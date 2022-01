Ο Kέβιν Ντουράντ πιθανότατα θα προφυλαχθεί σε δεύτερο σερί All Star Game.

Πριν από λίγες μέρες, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της τρίτης καταμέτρησης για το All Star Game του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν δεύτερος σε ψήφους στην Ανατολή με 5.124.925 πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ που συγκέντρωσε 5.496.513.

Πάντως όπως όλα δείχνουν, ο ηγέτης των Νετς αναμένεται να μην αγωνιστεί σε δεύτερο σερί All Star Game λόγω του τραυματισμού του, με σκοπό να επικεντρωθεί στα playoffs με το Μπρούκλιν, εκεί όπου πέρυσι είχαν αποκλειστεί από τους Μπακς στην παράταση στο 7ο ματς.

Σε λίγες ώρες θα μάθουμε και ποιοι θα είναι οι δέκα βασικοί (starters) του All Star Game του Κλίβελαντ, ενώ στις 3 Φλεβάρη θα ανακοινωθούν οι αναπληρωματικοί.

Kevin Durant is expected to sit out his second straight NBA All-Star Game to focus on a playoff run with the Nets, @ChrisBHaynes reports pic.twitter.com/6yAs1kth7N