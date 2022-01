Όταν ο Νοβίτσκι ήταν «σεληνιασμένος» με 43 πόντους, αλλά ο Αντουάν Ουόκερ του έκλεψε τη δόξα (vid)

Γίνεται ο Ντιρκ Νοβίτσκι να έχει 43 πόντους σ' ένα ματς το οποίο κρίνεται στην κόψη του ξυραφιού και το τελευταίο σουτ να πάρει άλλος παίκτης; Κι όμως έγινε πριν από ακριβώς 18 χρόνια σε ματς των Ντάλας Μάβερικς στο Σιάτλ.

Συγκεκριμένα ήταν 27 Ιανουαρίου 2004 στην «Key Arena» του Σιάτλ.

Μια βραδιά όπου οι Σουπερσόνικς του Ρέι Άλεν υποδέχονταν τους Ντάλας Μάβερικς του Ντιρκ Νοβίτσκι. Το παιχνίδι ήταν δραματικό έως και το φινάλε. Ο Γερμανός σούπερ σταρ έκανε... πράγματα και θαύματα στο παρκέ, καθώς έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα είχε βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του με 43 πόντους και έχοντας γεμίσει τη στατιστική του με 8/11 δίποντα, 8/11 τρίποντα και 3/5 βολές.

Με κάτι περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο να απομένει για το τέλος του αγώνα, το σκορ ήταν ισόπαλο 116-116 και η κατοχή ανήκε στα χέρια των παικτών των Ντάλας Μάβερικς. Τι πιο... λογικό να πάει η μπάλα στα χέρια του «σεληνιασμένου» Νοβίτσκι για το τελευταίο σουτ; Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Ο Γερμανός έμεινε ακινητοποιημένος στην κορυφή της ρακέτας μπερδεύοντας του αμυντικούς του Σιάτλ και αυτό διότι ο Ντον Νέλσον είχε δώσει εντολή να κάνει κίνηση ο Αντουάν Ουόκερ προκειμένου να πάρει τη μπάλα για το τελευταίο σουτ.

Πράγματι. Η άμυνα των Σουπερσόνικς είχε προσαρμοστεί πάνω στον Νοβίτσκι και ο Ουόκερ με ένα δύσκολο fadeaway σουτ από τη γωνία και έχοντας την πίεση του Βλαντιμίρ Ραντμάνοβιτς, έστειλε τη μπάλα στο καλάθι του Σιάτλ για το τελικό 118-116 των Ντάλας Μάβερικς. Χαρακτηριστικός ήταν και ο πανηγυρισμός του μετά το νικητήριο σουτ, με τον ίδιο να τελειώνει το ματς έχοντας 17 πόντους με 8/9 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Στιβ Νας (19π., 8ασ.) και Μάικλ Φίνλεϊ (17π., 6ριμπ.) ήταν εκείνοι που είχαν συμπληρώσει τους συμπαίκτες του και δη τον Νοβίτσκι ενώ από τους Σουπερσόνικς του Νέιτ ΜακΜίλαν, οι εξαιρετικοί Ρασάρντ Λιούις (30π., 5/9τρ., 9ριμπ.) και Ρέι Άλεν (20π., 3/6τρ.) δεν μπόρεσαν να αποσωβήσουν την ήττα της ομάδας τους.

Δείτε το buzzer beater του Αντουάν Ουοκερ με αποτέλεσμα να... κλέψει τη λάμψη του Νοβίτσκι

