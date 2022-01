Την παραμονή του στους Λέικερς... σφράγισε ο 25χρονος φοργουορντ υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων στο Λος Άντζελες.

Μετά την 10ήμερη «δέσμευση» με τους Λέικερς, ο Στάνλεϊ Τζόνσον συμφώνησε να παραμείνει ακόμη δύο χρόνια στην ομάδα υπογράφοντας το αντίστοιχο συμβόλαιο μετά τη λήξη του προηγούμενου.

Την πληροφορία έκανε γνωστή ο έγκυρος δημοσιογράφος Σαμς Τσαράνια, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσφορά του φόργουορντ στις αναμετρήσεις που έδωσε το «παρών» μέχρι τώρα.

Την φετινή σεζόν με την φανέλα των «λιμνάνθρωπων» ο Τζόνσον μετράει σε 14 παιχνίδια 6.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 0.8 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

