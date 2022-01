O Κόμπι μπορούσε να είναι υπερήφανος για κάθε ένα από τα κατορθώματά του στο παρκέ. Τίποτα, όμως, δεν ήταν ικανό να συγκριθεί με την ιδιότητα του… “Girl dad”. Ένας θρυλικός παίκτης, ένα χαρισματικός σκόρερ, ένα GOAT, μα πάνω από όλα «κοριτσομπαμπάς».

Η αρχή της οικογενειακής αλυσίδας του Κόμπι Μπράιαντ, πήρε μορφή τον Ιανουάριο του 2003, όταν ήρθε στον κόσμο η πρώτη του κόρη, Νατάλια. Τρία χρόνια αργότερα, το 2006 γεννήθηκε η Τζιάνα ή Τζίτζι -όπως την αποκαλούσαν- και ακολούθησαν η Μπιάνκα το 2016 και η Κάπρι το 2019, μερικούς μήνες πριν το μοιραίο συμβάν με το ελικόπτερο.

Το οποίο έγινε η αφορμή για να μετατραπεί σε viral το #girldad, κάνοντας τον γύρο του κόσμου στα social media ως φόρος τιμής. Ωστόσο, για να το εξηγήσουμε χρειάζεται να αναφερθούμε στην προέλευσή του, η οποία έχει τη βάση της στα λόγια του ίδιου του Κόμπι.

Στην είδηση του χαμού του Κόμπι Μπράιαντ και της μικρής Τζιάνα, η κεντρική παρουσιάστρια του Sports Center, Έλε Ντάνκαν, θέλησε να μοιραστεί την δική της εμπειρία με τον μετέπειτα Hall of Famer. Αναπολώντας μία συνάντηση…

Είχαν βρεθεί στα παρασκήνια ενός event όταν η Έλε ήταν ακόμη 8 μηνών έγκυος. Ο Mamba πλησιάζοντάς την, την ρώτησε αμέσως σε ποιον μήνα βρίσκεται και τί φύλο είναι το παιδί που περιμένει. «Είναι κορίτσι» απάντησε η Ντάνκαν και αμέσως το πρόσωπο του Κόμπι έλαμψε. Σήκωσε το χέρι του, της ζήτησε high-five και της είπε: «Τα κορίτσια είναι τα καλύτερα!».

Γνωρίζοντας την… προϋπηρεσία του ως πατέρας τριών (τότε) κοριτσιών η Ντάνκαν του ζήτησε συμβουλή για την ανατροφή του παιδιού της και εκείνος αρκέστηκε στην απλή φράση του «να είσαι ευγνώμων που σου δόθηκε αυτό το δώρο γιατί τα κορίτσια είναι φανταστικά».

"I would have 5 more girls if I could. I'm a girl dad."@elleduncanESPN's story about how much Kobe loved his daughters is something special. pic.twitter.com/1KJx17QRjY