O Στεφ Κάρι βίωσε κάτι μοναδικό. Το σουτ που έδωσε τη νίκη στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς ήταν το πρώτο buzzer beater της καριέρας του!

Κάπου στα μπασκετικά κιτάπια του Στεφ Κάρι, υπήρχε ένα κενό. Κάτι ξεχασμένο. Στην καριέρα του έχει σημειώσει πολλά μεγάλα σουτ, όλα νικητήρια. Αλλά ποτέ δεν είχε σημειώσει ένα buzzer beater (με το καλάθι να σημειώνεται την ώρα που τελειώνει ο χρόνος) Ναι, σωστά διαβάσατε.

Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του NBA, ο τρεις φορές πρωταθλητής και ο δύο φορές MVP δεν είχε σημειώσει νωρίτερα ένα buzzer beater!

«Ήταν η ώρα να πετύχω ένα. Είναι το πρώτο», είπε ο Κάρι στις δηλώσεις του, προτού βγάλει μια κραυγή πανηγυρισμού! Νωρίτερα, ο συμπαίκτης του, Ντάμιον Λι «απαίτησε», μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς να «χαμογελάσεις γ@μι#λ#». Ο Κάρι είχε δύο καλούς λόγους να το κάνει.

"It's about time I made one!"@StephenCurry30 enjoying his first-career #TissotBuzzerBeater 😂 pic.twitter.com/gF46hSSJlW