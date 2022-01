O σπουδαίος Στεφ Κάρι... εκτέλεσε τους Ρόκετς με σουτ στη λήξη και το Gazzetta ταξίδεψε στον χρόνο και συγκέντρωσε όλα τα νικητήρια καλάθια του κορυφαίου σουτέρ της ιστορίας.

Δεν ήθελε με τίποτα να γνωρίσει δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα μέσα σε λίγες ώρες ο Στεφ Κάρι και το πήρε προσωπικά. Ανέλαβε την ευθύνη της τελευταίες επίθεσης κόντρα στους Ρόκετς με το σκορ στο 103-103 και με buzzer beater από μέση απόσταση, χάρισε μια νίκη θρίλερ στο Γκόλντεν Στέιτ.

Φυσικά ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και στο παρελθόν έχει κάνει πολλές... κηδείες στους αντιπάλους σε ματς οριακών καταστάσεων. Το Gazzetta συγκέντρωσε όλα τα νικητήρια καλάθια του ηγέτη των πολεμιστών και σας τα παρουσιάζει.

Το αγαπημένο του Ντάλας

Η αλήθεια είναι πως λατρεύει να σκοτώνει τους Μάβερικς και το έχει δείξει σε αρκετές περιπτώσεις. Πριν από 8 χρόνια με προσποίηση και καλάθι μπροστά στον Σον Μάριον είχε... σκοτώσει στο τέλος το Ντάλας. Έναν χρόνο μετά, το 2014, η παρέα του Νοβίτσκι έβρισκε πάλι μπροστά της τον θαυματουργό γκαρντ των πολεμιστών. Το αποτέλεσμα ήταν πάλι το ίδιο. Το ματς πήγε στην παράταση και το σκορ ήταν στο 120-120. Όμως ο μάστερ του είδους, το μπουμπούνισε το τριποντάκι του στην εκπνοή, παγώνοντας τον κόσμο στο Ντάλας.

Το ίδιο έπραξε και πριν από μια 4ετία, όπου με το σκορ στο 122-122, είπε να αναλάβει δράση. Τριποντάρα στα τρία δευτερόλεπτα και αντίο Μάβερικς.

H... βόμβα με Σέλτικς

Το 2013 είχε βάλει αρκετά μεγάλα σουτ και εκτός των Μάβερικς, κέρασε το... φαρμάκι και στους Σέλτικς. Με το σκορ στο 97-97 και 2 δευτερόλεπτα να απομένουν, χόρεψε τον προσωπικό του αντίπαλο και δεν είχε πρόβλημα να ρίξει στο καναβάτσο τους Κέλτες, οι οποίοι δεν ήξεραν τι τους... χτύπησε. Η Oracle Arena και πάλι στο πόδι για τον ήρωα της.

Ορλάντο πες αλεύρι, ο Κάρι σε γυρεύει

Σιγά που θα τη... γλίτωνε ο Ορλάντο. Πριν από 7 χρόνια ο κύριος Κάρι έδειχνε ποιο είναι και στους Μάτζικ. Το σκηνικό γνωστό και εκείνος ο ήρωας για άλλη μια φορά. Οι Ουόριορς πισω με 97-95 και η μπάλα στα χέρια του ηγέτη. Τριποντάρα στα τρία δευτερόλεπτα και οι φίλαθλοι των Ουόριορς σε παροξυσμό για το αγαπημένο τους παιδί. Μεγάλε Κάρι, πόσα θες να μας τρελάνεις.

Bang, bang, bang στο διασημότερο winning shot

Όταν μιλάμε για νικητήρια καλάθια του Κάρι, αμέσως το μυαλό πάει στους Θάντερ. Φυσικά η αδιανόητη τρίποντη βόμβα του κόντρα στην Οκλαχόμα αποτελεί και την διασημότερη της λαμπρής καριέρας του. Παράταση στην Cheasapeake Arena και το σκορ στο 118-118. Ο αθεόφοβο Στεφ... τραβάει χειρόφρενο λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και... σκοτώνει τους Θάντερ. Επική και η περιγραφή με το αξέχαστo Βang, Bang, Bang. Ο Κάρι μπορεί να στα βάλει από παντού και οι Θάντερ το ξέρουν καλά.

Έχουμε φτάσει στο 2018 και οι Ουόριορς αντιμετωπίζουν τους Κλίπερς. Το σκορ στο 127-127 και την ευθύνη την παίρνει ο συνήθης ύποπτος. Πανέμορφο lay up στο 0.5 πριν τη λήξη και οι πολεμιστές δραπετεύουν με άλλη μια νίκη που φέρει την υπογραφή του Στεφ. Δεν γινόταν να το χάσει με τίποτα.

Κάρι για τρεις και το κοριτσάκι... τρελαίνεται

Πίσω στο 2015 και ο Στεφ κοντράρεται με τους Σανς μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ. Η ομάδα του στα σχοινιά και έτοιμη για νοκ-άουτ, αλλά και πάλι η τελευταία λέξη ανήκει σε εκείνον. Με το σκορ στο 104-102 υπέρ των ήλιων, σηκώνεται για τρεις στα επτά δευτερόλεπτα και η μπάλα πάει συστημένη στο διχτάκι. Ένα κοριτσάκι έχει τρελαθεί από το σουτ και στήνει το δικό του πάρτι στις εξέδρες του γηπέδου. Στεφ Κάρι, ο άνθρωπος που ηλεκτρίζει τα πλήθη καλύτερα από κάθε άλλον.

Και οι Ράπτορς στη λίστα των... θυμάτων

Σιγά μην άφηνε παραπονεμένη την ομάδα που του στέρησε τον τίτλο το 2019. Βρισκόμαστε στη σεζόν 2017-18 και οι Ουόριορς είναι στο 112-112 κόντρα στο Τορόντο με 45 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Ντουράντ τη δίνει στον κατάλληλο άνθρωπο για τρεις και ο Κάρι... εκτελεί τους Καναδούς που έκαναν το λάθος να του δώσουν λίγο χώρο. Μέγας είσαι Κάρι και θαυμαστά τα έργα σου.

Οι Ρόκετς στο... καναβάτσο

Και φτάνουμε στο πιο φρέσκο, αυτό που παρακολουθήσαμε πριν λίγες ώρες. Οι Ουόριορς βρίσκονται στην ισοπαλία με 103-103 και πέντε δευτερόλεπτα να απομένουν κόντρα στους Ρόκετς. Ο Κάρι είναι αυτός που θέλει την ευθύνη και την παίρνει. Πανέμορφο steback για να απελευθερωθεί και σουτάκι μέσης απόστασης at the buzzer. Στεφ Κάρι for the win για πολλοστή φορά στην καριέρα του και το Chase Center παραληρεί για τον παικταρά που μαζί του έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα.