Λίγο πριν την καλαθάρα νίκης κόντρα στους Ρόκετς, ο Στεφ Κάρι είχε γίνει έξαλλος.

Ο Στεφ Κάρι υπέγραψε τη νίκη των Ουόριορς επί των Ρόκετς, αφού έριξε στο καναβάτσο το Χιούστον με buzzer beater νίκης, σηκώνοντας στο πόδι το Chase Center. Πάντως λίγο πριν το μεγάλο καλάθι, είχε πολλά νεύρα από την εικόνα της ομάδας του και την... πλήρωσε μια καρέκλα. Στο τέλος βέβαια το χάρηκε με την ψυχή του.

Δείτε την αντίδραση του ηγέτη του Γκόλντεν Στέιτ

Steph kicked chair in frustration with the Warriors struggling 😳 pic.twitter.com/btXuBEPJQ4