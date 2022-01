O Τσαρλς Μπάρκλεϊ έκραξε τους Λέικερς για το πως φέρονται στους Ουέστμπρουκ και Βόγκελ.

Tα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στους Λέικερς, με τον Φρανκ Βόγκελ να παίζει τη θέση του σε κάθε ματς. Ο προπονητής των λιμνάνθρωπων έριξε πάγκο και στη συνέχεια... άδειασε τον Ράσελ Ουέστμπρουκ κόντρα στους Πέισερς, έχοντας το πράσινο φως από το front office των Λέικερς για το πράξει αυτό.

Ο Russ σύμφωνα με φήμες έφυγε και από το γήπεδο αμέσως όταν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του ήταν ακόμα στα αποδυτήρια και οι Λέικερς αντιμετωπίζουν μια δύσκολη φάση, με τις ήττες να διαδέχονται η μία την άλλη.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ έκανε... επίθεση στην ομάδα του Λος Άντζελες, λέγοντας πως τον τσαντίζει ο τρόπος που προσπαθούν να ξεφορτωθούν τους Βόγκελ και Ουέστμπρουκ, αναφέροντας πως όλο αυτό είναι γελοίο. Μάλιστα τόνισε πως το front office της ομάδας φέρονται σαν δειλοί, έχοντας φτιάξει μια ομάδα που παίζει σαν... σκουπίδι, ενώ πέταξε το... καρφάκι του και στον ΛεΜπρόν Τζείμς, τονίζοντας πως τον τελευταίο καιρό πρωταγωνιστής είναι ο Στάνλεϊ Τζόνσον που ήρθε από το πουθενά για να καλύψει τις... τρύπες.

"The way they have tried to throw Russell Westbrook and Frank Vogel under the bus is just really pissing me off."



Chuck goes off on the Lakers. #NBAonTNT pic.twitter.com/qdDx84S7Fj