Στους Γουίζαρντς επέστρεψε ο Τρίσταν Βούκσεβιτς με two way συμβόλαιο.

Μπορεί πριν λίγες μέρες οι δρόμοι των Γουίζαρντς με τον Τρίσταν Βούκσεβιτς να χώρισαν, όμως οι πρωτευουσιάνοι τον έφεραν πίσω, αυτή τη φορά με άλλου είδους συμφωνία.

Ο 21χρονος υπέγραψε two way συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές περίπου 580.000 δολάρια. Με αυτόν τον τρόπο δεν πιάνει χώρο στο ρόστερ των 15 παικτών με εγγυημένο συμβόλαιο. Η κάθε ομάδα μπορεί να δώσει μέχρι τρία two way συμβόλαια.

Με two way συμβόλαιο ένας παίκτης μπορεί να παίζει τόσο στην ομάδα του ΝΒΑ, όσο και στη θυγατρική στη G-League. Πάντως στο ΝΒΑ δεν μπορεί να αγωνιστεί σε πάνω από 50 ματς με two way συμβόλαιο.

Με τους μάγους πέρυσι έπαιξε 10 ματς και είχε 8.5 πόντους και 3.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στα 4 από αυτά τα παιχνίδια ξεκίνησε βασικός.