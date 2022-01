Τα επτά δευτερόλεπτα συμμετοχής του Ντρέιμοντ Γκριν στην επιστροφή του Κλέι Τόμπσον, έφερε σύγχυση και πανικό στις εταιρίες στοιχημάτων στις ΗΠΑ.

Επτά δευτερόλεπτα αρκούν για να φέρουν πανικό σε παίκτες και στοιχηματικές εταιρίες. Ο Ντρέιμοντ Γκριν, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είχαν συμφωνήσει, πριν το τζάμπολ, για τη συμμετοχή του Γκριν μόνο για το τζάμπολ.

Προκειμένου να τιμήσει την επιστροφή του συμπαίκτη του, Κλέι Τόμπσον. Στη συνέχεια να κάνει ένα φάουλ για να σταματήσει ο χρόνος και να βγει εκτός αγώνα. Ο Γκριν είναι τραυματίας εδώ και μερικές ημέρες. Και το μόνο που ήθελε είναι να βρίσκεται δίπλα στον συμπαίκτη του.

Όμως αυτό το ένα φάουλ, δημιούργησε στατιστική για τον φόργουορντ των Ουόριορς! Και οι στοιχηματικές εταιρίες δεν ξέρουν τι να κάνουν!

These are NOT my tickets. They were DM’d to me.



This is a SMALL sample size with what is at stake here. I’ve seen MILLIONS (plural) of dollars worth of tickets on this.



He played and recorded a stat. This is a HUGE moment in the history of gambling and how this is graded. pic.twitter.com/VJKsD5uwzI