Οι εξετάσεις έδειξαν διάταση στο γόνατο του Ντουράντ, ο οποίος αναμένεται να λείψει για το επόμενο διάστημα από τα καθήκοντα των Νετς.

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν άτυχος στο παιχνίδι με τους Πέλικανς και αποχώρησε τραυματίας με πόνο στο αριστερό γόνατο όταν προσγειώθηκε πάνω του ο Μπράουν κατά τη διάρκεια μίας άμυνας. Αμέσως αποσύρθηκε, αφού αντιλήφθηκε το πρόβλημα με τους Νετς να είναι σε... συναγερμό.

Ο σούπερ σταρ του Μπρούκλιν υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία υπέδειξε διάταση στο σημείο, με τον KD να ακολουθεί θεραπεία το επόμενο διάστημα προκειμένου να επανέλθει πλήρως.

Βέβαια, υπάρχει αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Νετς, πως ο Ντουράντ θα επιστρέψει έπειτα από τέσσερις με έξι εβδομάδες αποφεύγοντας τα χειρότερα. Να θυμίσουμε πως ο ίδιος έχασε μια σεζόν λόγω της ρήξης αχίλλειου στους τελικούς του ΝΒΑ του 2019 κόντρα στους Ράπτορς.

There’s optimism within Nets that will be a four-to-six week rehab and return for Kevin Durant, sources tell ESPN. https://t.co/xKYtu0l4VL